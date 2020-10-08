اليوم.. نانسي عجرم تطرح أغنية «بيروت»

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيروت"، مساء اليوم، الساعة السابعة مساءً، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها بسبب الأوضاع التي حلت بلبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.فيما تعمل نانسي على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد، الذي تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، حيث من المتوقع طرحه منتصف العام المقبل 2021.وتتعاون نانسي في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين، منهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد، ويضم الألبوم 4 أغنيات باللهجة اللبنانية، وتقدم باقي أغانيه باللهجة المصرية.