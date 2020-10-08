416 حالة إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".وأوضحت "الكيلة"- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم- أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، و631 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 85.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، والوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.