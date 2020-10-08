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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سائق يقتل زميله فى قليوب

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:36 م
طعن
طعن
كتب صلاح حسنى
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شهدت مدينة قليوب حادثًا مأساويًا، حيث قتل سائق زميله بعد أن قام بطعنه حتى الموت وألقى بجثته على الطريق بدائرة مركز قليوب واستولى منه على مبلغ 25 ألف جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب يفيد بالعثور على جثة سائق ملقاة على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته ورخصة قيادة خاصة ومبلغ مالى وكذا العثور على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائرى من الطريق الحر اتجاه الجيزة تبين أنها خاصة بمالك شركة للأقمشة ويعمل عليها المجنى عليه كسائق ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل" من محل إقامة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه لسابق عمله كسائق بذات الشركة وتركه العمل بها منذ حوالي 6 أشهر وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجني عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة فطلب منه مرافقته وبالطريق التمس منه إعطاءه جزءا من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة فرفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" التقطه من السيارة مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى على المبلغ المالى المحصل ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجنى عليه بإلقائهما بالزراعات.

وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ.

تولت النيابة التحقيق.

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