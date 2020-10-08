بشار الأسد: الغرب يخشى روسيا والصين فيلجأ لخلق الفوضى

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن "الغرب يعتقد أن صعود روسيا والصين يشكل تهديدا وجوديا، وبالتالي يخلقون حالة من الفوضى في جميع أنحاء العالم".وأضاف الرئيس السوري، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "إنهم يعتقدون أن صعود روسيا والصين وقوى أخرى في العالم يشكل تهديدا وجوديا لهم والطريقة الوحيدة لمقاومته هي خلق الفوضى في جميع أنحاء العالم".وشدد الأسد على أن الدول الغربية ستستمر في التدخل في شئون الدول الأخرى في أي مكان في العالم، بغض النظر عما إذا كان هناك صراع حقيقي أو مصطنع في البلاد.ووفقا للأسد: "إذا كانت هناك مشكلة معينة في دولة ما مهما كان حجمها فإن الغرب سيتدخل على أي حال.. إذا كانت هذه المشكلة داخلية، فإن الدول الغربية ستجعلها دولية، فقط للتدخل في شئون هذا البلد".وتابع الأسد: "إذا لم تكن لديك مشاكل، فسوف يبذلون قصارى جهدهم لإنشائها وجعلها دولية من أجل التدخل في شئونك.. هذه هي سياستهم".