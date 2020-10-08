سيرين عبدالنور تكشف موقفها من الموسم الرمضاني القادم

قالت النجمة سيرين عبدالنور، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها حتى الآن لم تتفق بشكل نهائي على مسلسلها الرمضاني الجديد، وإنها ما زالت في طور الاتفاقات حاليا حتى تختار عملا مميزا للموسم الرمضاني.يأتي ذلك بعد نجاحها في تقديم شخصية "ميرنا"، بمسلسلها "دانتيل"، الذي حققت فيه نجاحا كبيرا خلال عرضه على منصة شاهد، وقدمت دورا تعيش فيه قصة حب مع شاب نشأت منذ طفولتها معه، وكانت علاقتهما في البداية علاقة صداقة قوية تحولت لقصة حب، ثم تحدث ظروف ينفصلان فيها لمدة 10 سنوات، وبعدها يعودان لبعضهما مرة أخرى، وينفصلان مرة أخرى.المسلسل من إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.