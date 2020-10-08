ضبط تاجر عملة جمع 28 مليونًا من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة جمع 28 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (مزارع، نجله "يعمل بالخارج"- مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية.وذلك من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجله، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغ 28،000،000 جنيه.