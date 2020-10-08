حبس عاطل استولي علي مليونى جنيه من مواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان، بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مليونى جنيه بقصد توظيفها فى تجارة مستحضرات التجميل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من 4 اشخاص، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها 2000000 جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.