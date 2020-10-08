ضبط 5 قضايا غسل أموال بـ87 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر الماضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 18 عنصرا إجراميا لارتكابهم 5 قضايا فى مجال غسل الأموال.وذلك من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة فى العديد من الأنشطة المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فى تلك القضايا قرابة 87،000،000، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.