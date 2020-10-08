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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمواجهة كورونا.. جلسات أسبوع القاهرة للمياه «أونلاين»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:44 م
الدكتورة إيمان سيد
الدكتورة إيمان سيد
وائل القمحاوى
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عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، اجتماعا مع منسقى الجلسات الافتراضية من فريق عمل أسبوع القاهرة للمياه، لمناقشة واستعراض الأجندة النهائية لأسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة 18-22 أكتوبر الجاري تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات التي تمت لإدارة الجلسات إليكترونيًا، في ظل الترتيبات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19).

وقالت سيد، خلال الاجتماع، الخميس، إن النسخة الثالثة مختلفة عن النسختين السابقتين، حيث يتم الافتتاح الرسمي وبدأ الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، اتخاذ كافة تدبير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال فعاليات حفل الافتتاح، مشيرة إلى الانتهاء من ترتيب الحدث ليتواكب مع نظرائه من الفعاليات المائية العالمية بصورة تشرف مصر.

وأشارت رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن الأسبوع يشهد تنظيم ثلاث مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراة في مجالات المياه، بالإضافة إلى مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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