رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:56 م
شباب العرب يريدون
شباب العرب يريدون الهجرة
وكالات
طباعة
كشفت دراسة حديثة، أن 42 في المئة من الشباب العرب يفكرون في الهجرة إلى الخارج، فيما حلت دولة الإمارات بصدارة الوجهات التي يريدون العيش والاستقرار فيها.

وأوردت الدراسة التي أجريت من قبل شركة البحوث الدولية "PSB"، أن 40 في المئة من الشباب العربي فكروا في الهجرة من بلدانهم بشكل دائم.

وللعام التاسع على التوالي حلت دولة الإمارات في صدارة الدول التي يريد الشباب العربي أن يهاجروا إليها ويعيشون فيها.

وبحسب الاستطلاع، فإن الشباب ينظرون إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بمثابة أبرز القوى الصاعدة على مستوى العلاقات الخارجية.

في غضون ذلك، ينوي واحد من كل ثلاثة من الشباب العرب أن يهاجر إلى الخارج بسبب تبعات وباء كورونا الذي أثر بشدة على الاقتصاد.

ورأى 77 في المئة من الشباب المستجوبين أن الفساد ما يزال قائما رغم جائحة كورونا، ورجحوا أن يؤدي الوباء إلى مزيد من الاضطرابات السياسية.

وأكد 66 في المئة من الشباب أن المؤسسات الدينية في الدول العربية تحتاج فعلا إلى عملية إصلاح.

وأظهر الاستطلاع تفاقم القروض الشخصية للشباب العربي، بينما بات العثور على عمل أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

حار نهارًا وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الجمعة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

وفاة البرلمانية منى منير رزق

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

وفاة البرلمانية منى منير رزق

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

نوبل للآداب فى نصف قرن.. «قليل من الشعر والموسيقى.. كثير من الرواية»

أول تعليق لـ«لويز جلوك» بعد فوزها بنوبل

«رباعي أوتار» و«مايكل أنُسي» في بيت الهراوي.. 14 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «كتاب الغواية» لـ عزت القمحاوي