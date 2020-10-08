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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على إمكانيات كلية الاداب للاستعداد لفتح برنامج الدبلوم المهنى لمعلمى اللغة العربية والدراسات الإسلامية، لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك بهدف التوسع فى استقبال الطلاب الوافدين للقبول بأقسام كلية الآداب من الدول الإفريقية والأجنبية.

جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:53 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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استقبل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، وفد لجنة قطاع الآداب برئاسة الدكتور معتمد على أحمد، عميد كلية الآداب جامعة أسيوط السابق، الدكتور فريد عبدالظاهر، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان الأسبق، والدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب جامعة سوهاج، بحضور الدكتور سري الشريف، عميد كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، الدكتور أحمد غريب عميد كلية الآداب السابق، والدكتور محمد عبيد وكيل كلية الآداب لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد الكشكى رئيس قسم المكتبات بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد.

وقال طنطاوي، في بيان، إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على إمكانيات كلية الآداب للاستعداد لفتح برنامج الدبلوم المهنى لمعلمى اللغة العربية والدراسات الإسلامية، لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك بهدف التوسع فى استقبال الطلاب الوافدين للقبول بأقسام كلية الآداب من الدول الإفريقية والأجنبية.

وفى نهاية اللقاء تمنى رئيس الجامعة التوفيق لوفد لجنة قطاع الآداب برئاسة الأستاذ الدكتور معتمد على أحمد عميد كلية الآداب جامعة أسيوط السابق والوفد المرافق له.
جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين
جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين
جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين
جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين
جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين
جامعة الوادي الجديد تستعد لفتح برنامج الدبلوم المهني للمعلمين

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