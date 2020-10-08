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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ترامب ألزم العاملين في «والتر ريد» بتوقيع اتفاقية عدم إفشاء

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:27 م
ترامب
ترامب
وكالات
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طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العاملين في مركز "والتر ريد" الطبي توقيع اتفاقيات عدم إفشاء قبل أن يشاركوا في علاجه، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على العملية.

وبحسب هؤلاء الأشخاص، فإن "ترامب "وخلال رحلة مفاجئة إلى المركز الطبي العسكري الوطني في 16 نوفمبر 2019، فوض توقيع اتفاقيات عدم إفشاء من الأطباء والموظفين غير الطبيين، ومعظمهم من أفراد الخدمة العسكرية في الخدمة الفعلية، مشيرين الى أن طبيبين على الأقل رفضا التوقيع على الاتفاقيات ولم يسمح لهما لاحقا بالمشاركة في رعاية الرئيس.

تجدر الإشارة الى أن القانون الفيدرالي يحظر تلقائيا على أي شخص، يقدم خدمات طبية إلى الرئيس الأمريكي أو أي مواطن، الكشف عن المعلومات الصحية الشخصية للمريض دون موافقة.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود ديري في بيان "أي طبيب يعتني بالرئيس ملزم بسرية المريض، المكفولة بموجب قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة"، رافضا التعليق على الإجراءات الداخلية.

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