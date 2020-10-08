بعد انضمام مصريين لها..«الكركرية المغربية» تهدد عرش الصوفية فى مصر

حالة من القلق دبت فى الأوساط الصوفية المصرية في الآونة الأخيرة، بعد انضمام عدد كبير من المصريين للطريقة الكركرية المغربية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن السبب الذي جعل المصريين يتجهون للدخول فى هذه الطريقة الحديثة بالرغم من أن هناك طرقا صوفية مصرية قديمة جدًا ولها ثقلها ودورها الكبير فى المجتمع المصرى، إلا أن خبراء في الملف الصوفي أكدوا أن غالبية الطرق الصوفية تفتقد للروحانيات الموجودة عند الطرق الصوفية المغربية، وهو ما دفع أعدادا ليست بالبسيطة فى مصر يهرعون لهذه الطريقة، التي ظهرت بشكل سريع وظهرت حولها الكثير من التساؤلات والشبهات.وقال الدكتور سيد مندور، القيادى بالطريقة السمانية الصوفية: "الطرق الصوفية المصرية ليست هشة أو ضعيفة، ولكن المشكلة أن صوفية مصر لا ينشرون منهجهم وفكرهم عبر وسائل التواصل الإلكترونية مثل "فيسبوك أو الواتس آب"، وهذا تصرف غير صحيح لأنه لا يخرج مريدين أقوياء متمسكين بالمنهج الصوفي الخاص بطرقهم، وللأسف بعض الطرق تحاول زيادة عددها فقط، لذلك تلجأ لـ"فيسبوك" لعرض بضاعتها ومنهجها الصوفي على من يرغب فى التنضمام، وهذا شىء غير جيد.وتابع "مندور"، فى تصريحات خاصة، أن الطرق الصوفية المصرية قوية جدًا وينضم لها كل عام المئات من داخل مصر وخارجها ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك، لأن هذا يعتبر سرا مع الله سبحانه وتعالى فكيف يكشف هذا السر، أم بالنسبة للأخوة في الطريقة الكركرية فهم يروجون لذلك من باب أن ينضم آخرون للطريقة عندما يعرفون أن هناك مريدين مصريين آخرين انضموا لهذه الطريقة الحديثة، وفى النهاية كل مريد له شيخ أراده الله له، فمهما حاول الانضمام لأى طريقة لن ينضم إلا للطريقة التي كتبها الله له والمقدرة له سلفًا.