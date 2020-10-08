رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد انضمام مصريين لها..«الكركرية المغربية» تهدد عرش الصوفية فى مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:18 م
الكركرية المغربية
الكركرية المغربية
كتب: عمرو رشدى
طباعة
حالة من القلق دبت فى الأوساط الصوفية المصرية في الآونة الأخيرة، بعد انضمام عدد كبير من المصريين للطريقة الكركرية المغربية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن السبب الذي جعل المصريين يتجهون للدخول فى هذه الطريقة الحديثة بالرغم من أن هناك طرقا صوفية مصرية قديمة جدًا ولها ثقلها ودورها الكبير فى المجتمع المصرى، إلا أن خبراء في الملف الصوفي أكدوا أن غالبية الطرق الصوفية تفتقد للروحانيات الموجودة عند الطرق الصوفية المغربية، وهو ما دفع أعدادا ليست بالبسيطة فى مصر يهرعون لهذه الطريقة، التي ظهرت بشكل سريع وظهرت حولها الكثير من التساؤلات والشبهات.

وقال الدكتور سيد مندور، القيادى بالطريقة السمانية الصوفية: "الطرق الصوفية المصرية ليست هشة أو ضعيفة، ولكن المشكلة أن صوفية مصر لا ينشرون منهجهم وفكرهم عبر وسائل التواصل الإلكترونية مثل "فيسبوك أو الواتس آب"، وهذا تصرف غير صحيح لأنه لا يخرج مريدين أقوياء متمسكين بالمنهج الصوفي الخاص بطرقهم، وللأسف بعض الطرق تحاول زيادة عددها فقط، لذلك تلجأ لـ"فيسبوك" لعرض بضاعتها ومنهجها الصوفي على من يرغب فى التنضمام، وهذا شىء غير جيد.

وتابع "مندور"، فى تصريحات خاصة، أن الطرق الصوفية المصرية قوية جدًا وينضم لها كل عام المئات من داخل مصر وخارجها ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك، لأن هذا يعتبر سرا مع الله سبحانه وتعالى فكيف يكشف هذا السر، أم بالنسبة للأخوة في الطريقة الكركرية فهم يروجون لذلك من باب أن ينضم آخرون للطريقة عندما يعرفون أن هناك مريدين مصريين آخرين انضموا لهذه الطريقة الحديثة، وفى النهاية كل مريد له شيخ أراده الله له، فمهما حاول الانضمام لأى طريقة لن ينضم إلا للطريقة التي كتبها الله له والمقدرة له سلفًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 20 عاملاً في تسريب كلور بمحطة «السلامية» بقنا

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

حقيقة ظهور تماسيح في بحر شبين بالغربية

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي 2020.. الرابط وطرق الدفع

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

استمرار فضائح الإخوان.. «فرانس برس» تكذب الإرهابية وتكشف فبركة صورة «إعدام معارض»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

أيام زمان

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
أحمد عبد المجيد
شركة وطنية للاستكشاف الجيوفيزيائي.. هل يتحقق الحلم؟
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من «كتاب الغواية» لـ عزت القمحاوي

الغربية تحتفل بانتصارات أكتوبر وعيدها القومي في «ثقافي طنطا»

اختيار قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة عين شمس للمشاركة في مسابقة «ترجم ..ابدع»

«رباعي أوتار» و«مايكل أنُسي» في بيت الهراوي.. 14 أكتوبر