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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد المقاولين»: قطاع المقاولات المصري يحتل المرتبة الرابعة عالميًا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:38 م
المهندس شمس الدين
المهندس شمس الدين والمهندس على مصطفي
علا العلاف
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قال المهندس على مصطفى مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تصدير المقاولات يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الدول، مؤكدا أن قطاع المقاولات المصري يحتاج إلى بعض المقومات لطرق أبواب التصدير.

وأوضح «مصطفى» فى تصريحات لـ«الدستور» أن كل الدول تعرضت في الفترة الأخيرة لصدمة مزدوجة بسبب انخفاض البترول من جانب وتفشي فيروس كورونا من جانب آخر، وهو ما أثر بالسلب على عملية تصدير المقاولات، لكن الشركات المصرية مؤهلة من الناحية الفنية للعمل بالخارج، وتنفذ مشاريع دولية، لكن ينقصها استقرار المناخ في الخارج ووجود التمويل.

وفى نفس السياق، أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية وجود تمويل دولي حتى تضمن شركات المقاولات حقوقها، لأن بعض الدول تبدأ بتمويل محلي ثم تتعرض لانقلاب سياسي مثلًا، أو يأتي وزير جديد يلغي الاتفاقات التي اعتمدها الوزير السابق.

وأشار «شمس الدين» إلى أن العمل في ظل تمويل دولي من صناديق دولية أو إسلامية أكثر ضمانة بالنسبة لشركات المقاولات، مؤكدًا ضرورة ألا يتوقف قطاع التشييد والبناء والاستعداد من جديد لطرق الأبواب لإعادة تصدير قطاع المقاولات.

وأضاف «شمس الدين» أن قطاع المقاولات بمصر يحتل المرتبة الرابعة عالميا كأكبر قطاع، متوقعًا أنه خلال الـ10 سنوات المقبلة سيحتل أقوى سوق بالمنطقة، لافتا إلى حجم الإنشاءات التي حققها القطاع فى الآونة الأخيرة رغم كل التحديات.

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