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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أقمار صناعية تفضح وجود مشاركة تركيا في معركة كاراباخ

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:23 م
أقمار صناعية
أقمار صناعية
وكالات
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كشفت صور أقمار صناعية جديدة لمطار غانجا الدولي في أذربيجان، وجود مقاتلات تركية في المطار، ما يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في ناغورني كاراباخ.

وغرد الصحفي كريستيان تريبرت، الذي يعمل مع صحيفة "نيويورك تايمز"، الصورة على حسابه بموقع تويتر، والتي أظهرت طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع "إف- 16"، والثانية ناقلة من نوع "سي إن – 235".

وأكد تريبرت أن الطائرتين تابعتين للقوات التركية، وذلك بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصها، التي تميزها عن طائرات القوات الأذربيجانية.

وقال الصحفي في التغريدة: "تشير طائرات إف-16 إلى مشاركة متزايدة لقوة أكبر، وهي تركيا، في القتال المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان، حول إقليم ناغورني كاراباخ".

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد ناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، للتحرك لإيقاف تركيا التي استخدمت مقاتلات "إف-16" لقصف الأرمن في ناغورني كاراباخ.

ولكن الحكومة التركية نفت ما قاله باشينيان، وزعمت أنها لم ترسل مقاتلا "إف-16" إلى أذربيجان للقتال في الصراع المحتدم.

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