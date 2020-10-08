19 ألف إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت فرنسا اليوم الخميس عن تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بعد تسجيل 19 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "فرانس 24" أن أعداد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات أوشكت على النفاذ.. كما أوضحت أن مدينة "ليل" و"تولوز" و"ليون" قاربوا من الأوضاع التي حددتها الحكومة لفرض حالة طوارئ داخلهم، حيث يأتي ذلك تزامنًا مع إغلاق الحانات والأندية الرياضية مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة باريس بعد ارتفاع الإصابات بها.