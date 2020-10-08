بمناسبة عودة الدراسة.. جامعة أسيوط تصرف شهر مكافأة للعاملين‬

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صرف مكافأة وقدرها شهر من أساسي المرتب لكل العاملين بالجامعة، وذلك بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021.

‪ ‬

‫وقد صرح رئيس الجامعة بأن ذلك القرار يأتى فى إطار حرص الجامعة على تقدير جهد العاملين بها وتحفيزهم ‬‫على مواصلة الأداء المتميز، وكذلك التيسير عليهم ومشاركتهم بمختلف الظروف والمناسبات الاجتماعية‬‪.‬

‪ ‬

‫وأوضح الجمال أنه من المقرر أن يستفيد من تلك المكافأة أكثر من 27 ألف موظف من العاملين بكل قطاعات الجامعة التعليمية والصحية، وهو القرار الذي يتضمن كذلك صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعاملين الدائمين، وذلك مراعاة للفئات أصحاب الأساسى الصغير ونفس المبلغ كذلك للعمالة الموسمية من متعاقدين ومؤقتين وكذلك العمالة اليومية والمنح التدريبية بمختلف قطاعات وكليات الجامعة‬‪.