ليبيا تسجل 8 وفيات و779 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل البلاد لـ8 وفيات وعدد 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال المركز في بيان، إنه تسلم عدد (3724) عينة موزعة من مختلف المختبرات في البلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج عدد (2945) عينة سالبة، وعدد (779) عينة موجبة.وأضاف المركز أن العينات الموجبة منها 569 إصابة جديدة، فيما الـ210 إصابات مخالطة.وأوضح البيان أن إجمالي العدد التراكمي منذ تفشي الفيروس في البلاد في مارس الماضي بلغ 40292، فيما بلغ إجمالي المتعافين 23130 حالة، والوفيات بلغت 616 حالة وفاة.