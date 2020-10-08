توقعات بفوز الكاتبة الإفريقية ماريز كوندي بنوبل للآداب 2020

نشر الناقد أليكس شيفرد مقالا بعنوان"توقعات الفائزين بجائزة نوبل للآداب 2020"،على موقع صحيفة كريتيكال ماس، وسرد في المقال توقعات نوبل للآداب المزمع إعلانها ظهر اليوم الخميس.وقال الناقد أن الجائزة تعيش حالة قطيعة مع منح الجائزة للكتاب الأفارقة منذ عام 1986، كما لم تفز بها امرأة في مجال الأدب سوى 15 مرة من مجمل 101 دورة.وتوقع "شيفرد" أن تفوز بها الكاتبة الافريقية ماريز كوندي، روائيه ومؤلفة متخصصة في السرد التاريخي، تكتب بالفرنسية، ومن أشهر روايتها سيغو (1984-1985)، وبالإضافة إلى ذلك، فهي باحثة في الأدب الفرنكوفوني وأستاذة فخرية في الفرنسية في جامعة كولومبيا.و"كوندى" تركز في كتاباتها على مناقشة قضايا العنصرية والكولونيالية، وانعدام المساواة بين البيض والسود.