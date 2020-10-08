104 آلاف و192 إصابة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 104 آلاف و192 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 91731 لتصل نسبة الشفاء إلى 88%، ومجموع حالات الوفاة 1009، بنسبة بلغت 0.96%.