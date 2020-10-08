ترامب يعتزم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عزمه على سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، مسرّعا الجدول الزمني لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر "علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقّي من رجالنا ونسائنا الشجعان، الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد!".ورحبت حركة طالبان بالإعلان باعتباره خطوة إيجابية على طريق تطبيق اتفاق 29 فبراير، بين الطرفين الذي ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو 2021.في المقابل، وعدت "طالبان" بعدم السماح بأن تستخدم أفغانستان قاعدة لمجموعات متطرفة مثل القاعدة، وهو كان السبب الرئيسي وراء الاجتياح الأميركي للبلاد عام 2001، وقالت في بيان إنها "ملتزمة بالاتفاق وتريد علاقات إيجابية في المستقبل مع كل الدول بما يشمل الولايات المتحدة".وكانت إدارة ترامب وقّعت في فبراير اتفاقًا تاريخيًا مع حركة طالبان نصّ على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة المتطرفة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابول، ووبعد عدة أشهر، بدأت هذه المفاوضات في سبتمبر لكنّها لم تسفر حتى اليوم عن أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار أو حتى لخفض حدّة العنف.ويأتي وعد "ترامب" قبل قرابة شهر من الانتخابات الأمريكية، فيما تشير استطلاعات الرأي الى تقدم منافسه الديموقراطي جو بايدن عليه في استطلاعات الرأي.وبعد 19 عاما من العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، يلقى موقفه تأييدا واسعا في الولايات المتحدة، بما في ذلك من قبل منافسه بايدن الذي سعى حين كان يتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي الى تخفيف الضلوع الأمريكي في أفغانستان.وردا على سؤال الشهر الماضي حول ما اذا كان يدعم خطة ترامب لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، قال بايدن "نعم، طالما لديه خطة لمعرفة كيف سيتعامل مع وجود تنظيم الدولة الإسلامية".و تدخلت الولايات المتحدة في بادىء الأمر في أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأطاحت بنظام طالبان الذي كان يأوي تنظيم القاعدة، لكن على مر السنوات أطلق المتمردون حملة للاطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول ما أدى الى أعمال عنف كلفت أرواح العديد من المدنيين واستمرت بعد قرار حلف شمال الأطلسي سحب قواته القتالية في 2014.وفرض نظام طالبان السابق نظاما متشددا في أفغانستان حيث حظر الموسيقى وتعليم الفتيات، وتعثرت المفاوضات غير المسبوقة في الدوحة إثر خلاف حول أي تفسير للإسلام يجب أن يستخدم كإطار للقوانين في أفغانستان ما بعد النزاع.لكن الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد عبر، عن أمل في نجاح المحادثات،الأربعاء، وقال عبر الفيديو من الدوحة، أمام منتدى لمعهد بيرسون في جامعة شيكاغو "الغالبية الكبرى من الأفغان ترغب في ان ينتهي النزاع"، وأضاف "اعتقد ان طالبان جدية في المحادثات".