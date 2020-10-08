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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر لدى الكويت يهنئ الشيخ مشعل الصباح بتزكيته وليا للعهد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
طارق القوني
طارق القوني
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تقدم سفير مصر لدى الكويت طارق القوني باسمه وباسم البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتزكيته وليا للعهد من قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك المبايعة المباركة من مجلس الأمة للاختيار الذي يأتي تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب لخدمة الكويت ورعاية مصالحها في كافة المناصب التي تقلدها.

وأضاف القوني - في بيان رسمي صادر اليوم الخميس عن سفارة مصر لدى الكويت- أن تزكية الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، تعكس أيضا ثقة مستحقة من جموع الشعب الكويتي، متمنيا له دوام السداد والتوفيق وموفور الصحة والعافية.

وأشار إلى أن الحفاوة والترحاب الكبيرين عقب اختيار الشيخ مشعل، إنما يعكسان المكانة المرموقة التى يحظى بها داخل الكويت وخارجها، معربا عن ثقته فى مواصلته جهوده لكل ما فيه رفعة الكويت وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار لها.

وأعرب القوني عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ستظل على عهدها من الإخاء والود، وستشهد المزيد من توطيد الأواصر في مختلف المجالات والأصعدة؛ وذلك تحت راية أمير الكويت المفدى، واستكمالا لمسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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