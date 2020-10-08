هل تواجه جامعة كفر الشيخ أزمة مالية؟

أثار قرار مجلس جامعة كفر الشيخ الأخير، الخاص بترشيد النفقات وتخفيض قيمة بدلات حضور اللجان والاجتماعات بنسبة 50%، تساؤلات الكثير من أهالي المحافظة حول تعرض الجامعة لأزمة مالية بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها في الفترة الأخيرة.ووضمن عدد من سياساتها المالية، قررت الجامعة رفع المصروفات الدراسية، قبل الرجوع في بسبب ضغوط من الطلاب الرافضين للقرار، والذين أبدوا اعتراضهم لما يمثله ذلك من عبء زائد عليهم، وهو ما أجبر الجامعة في نهاية الأمر عن التراجع عن ذلك القرار وإبقاء المصروفات كما هي دون زيادة.وللوقوف على حقيقة الأمور، أكد الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، أن قرار الجامعة الخاص بترشيد النفقات وتخفيض قيمة البدلات جاء تماشيا مع اتجاه الدولة وأيضا تنفيذا للتعليمات القادمة من وزارة التعليم العالي، وليس أزمة مالية تتعرض لها الجامعة كما يقول البعض.وأضاف يونس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار زيادة مصروفات الطلاب جاء بسبب مصاريف الأدوات والمواد المستخدمة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مثل الكلور والمعقمات، فهذا هو البند التي تم زيادته على المصروفات، لكن بسبب تعليمات الوزير تراجعنا فيه علما بأن جامعة كفر الشيخ تعد من أقل الجامعات في مصروفات الطلاب.