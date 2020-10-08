رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هل تواجه جامعة كفر الشيخ أزمة مالية؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:19 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
أثار قرار مجلس جامعة كفر الشيخ الأخير، الخاص بترشيد النفقات وتخفيض قيمة بدلات حضور اللجان والاجتماعات بنسبة 50%، تساؤلات الكثير من أهالي المحافظة حول تعرض الجامعة لأزمة مالية بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها في الفترة الأخيرة.

ووضمن عدد من سياساتها المالية، قررت الجامعة رفع المصروفات الدراسية، قبل الرجوع في بسبب ضغوط من الطلاب الرافضين للقرار، والذين أبدوا اعتراضهم لما يمثله ذلك من عبء زائد عليهم، وهو ما أجبر الجامعة في نهاية الأمر عن التراجع عن ذلك القرار وإبقاء المصروفات كما هي دون زيادة.

وللوقوف على حقيقة الأمور، أكد الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، أن قرار الجامعة الخاص بترشيد النفقات وتخفيض قيمة البدلات جاء تماشيا مع اتجاه الدولة وأيضا تنفيذا للتعليمات القادمة من وزارة التعليم العالي، وليس أزمة مالية تتعرض لها الجامعة كما يقول البعض.

وأضاف يونس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار زيادة مصروفات الطلاب جاء بسبب مصاريف الأدوات والمواد المستخدمة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مثل الكلور والمعقمات، فهذا هو البند التي تم زيادته على المصروفات، لكن بسبب تعليمات الوزير تراجعنا فيه علما بأن جامعة كفر الشيخ تعد من أقل الجامعات في مصروفات الطلاب.

موضوعات متعلقة

7 مطالب عمالية لإنهاء «غضب اللائحة الموحدة».. ووزير قطاع الأعمال يعلق

إصابة 20 عاملاً في تسريب كلور بمحطة «السلامية» بقنا

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

رابط منحة الأزهر للعمالة المتضررة 2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

«الإنتاج الحربى»: نمتلك منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

«لا يمكن السيطرة عليه».. ألمانيا تحذر من تفشٍ محتمل لكورونا

8 قتلى ومفقودين جراء فيضانات في فيتنام

اكتشاف ديناصور مائى عملاق عاش قبل ملايين السنين

إجلاء 20 ألف سائح بالصين بسبب الطقس السيئ

أيام زمان

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

3 كتاب صينيين على رأس قائمة توقعات الفوز بنوبل للآداب 2020

قبل إعلان جائزة نوبل للآداب من هي مارجريت أتوود

ثقافة المنوفية تعرض انتفاضة الروح المصرية فى حرب أكتوبر

الليلة.. المنشد محمود الحديوي بضيافة بيت السحيمي