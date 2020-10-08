التعليم العالي: انتهاء استقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة 11 أكتوبر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "إن اللجنة العليا للتنسيق حددت يوم الأحد ١١ أكتوبر، موعدًا لانتهاء طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية- ممن استكملوا ملفاتهم- من تقديمها، وذلك حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول بالنسبة لهم.وأضاف أن هذا لا يعني انتهاء أعمال مكتب التنسيق بل سيظل المكتب مفتوحًا لاستقبال ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ممن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم لظروف تتعلق بمواعيد ظهور النتائج النهائية لهذه الشهادات، وسيتم التعامل مع الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم بعد ذلك التوقيت، وبعد إعلان نتائج قبول الطلاب وإعلان الحدود الدنيا لكل شهادة، وترشيحهم لجميع الكليات في ضوء الحد الأدنى المعلن وقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن.‏‎وناشدت الوزارة الطلاب الذين تم إعلان نتائج الشهادات الثانوية بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وتسليم ملفات أوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى يتسنى إنهاء عمليات المراجعة، وتوزيع الطلاب وإعلان نتائج القبول قبل بدء الدراسة.