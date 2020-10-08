محافظ كفرالشيخ: استقبال 70 ألف طلب تصالح بقيمة 354 مليون جنيه

قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تقدم كل التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبال راغبي التصالح في 88 مدرسة بالقرى و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح من خلال الفيزا.وأضاف محافظ كفرالشيخ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغت 70 ألفًا و6 طلبات تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 354 مليونًا و712 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.