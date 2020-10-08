محاكمة صاحب مخزن يروج مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة

أحالت النيابة العامة صاحب مخزن للمحاكمة أمام الجنح، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في محافظة القاهرة.كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1158 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية- 78 كيلو "كحول- جلسرين- فازلين"- 890 عبوة أدوية) مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.