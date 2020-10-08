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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار الحكومة الموالية لأنقرة في شمال قبرص التركية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
انهيار الحكومة الموالية
انهيار الحكومة الموالية لأنقرة
منار احمد
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أعلنت شبكة فرانس ٢٤ الإخبارية، اليوم الخميس، عن انهيار الحكومة الموالية لتركيا في شمال قبرص التركية.

وذكر التقرير أن التحالف الحاكم في البلاد انهار، وسط جدل على إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المقفرة منذ ١٩٧٤، وقبل أيام من انتخابات رئاسية في شمال قبرص.

وأعلن قدرت أوزرساي وزير خارجية هذا الكيان الذي لا تعترف به سوى أنقرة، استقالته احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة القومي إعادة فتح فاروشا.

وانسحب حزب الشعب الذي ينتمي إليه أوزرساي، وثالث أكبر الأحزاب في برلمان القبارصة الأتراك، من الائتلاف الحاكم ما يحرمه من الغالبية، وفق ما أعلن أوزرساي.

وكان رئيس وزراء القبارصة الأتراك إرسين تتار أعلن الثلاثاء، بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إعادة فتح ساحل المدينة الخميس.

ولقي القرار إدانة من معارضي تتار بوصفه خطوة لحشد قاعدته القومية قبل انتخابات الأحد، وتدخلًا من أنقرة في شئون القبارصة الأتراك.

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