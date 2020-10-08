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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في عمل شبكة مياة صرف امطار

محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد: شيماء رشاد
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واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء للتأكد من رفع المناسيب من الأماكن التى شهدت تكدس وتراكم المياه، وذلك منعا لحدوث أي تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كافة الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية في مختلف الأحياء.

وتفقد محافظ بورسعيد سير العمل في عمل شبكة مياه صرف الأمطار، وكذلك رفع المناسيب ورصف الطريق من محيط مناطق الغرفة التجارية ونقابة المحاميين ومدرسة أشتوم الجميل.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء
محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء

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