سوريا تعلن إعادة العمل بأول كابل ضوئي انقطع خلال الحرب

أعلن وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، اليوم الخميس، عن إعادة أول كابل ضوئي انقطع خلال الحرب السورية التي بدأت قبل 9 سنوات.وقال بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية "إننا أعدنا الكابل الضوئي بين دمشق ودبي مرورًا بالأردن ثم السعودية"، مضيفًا أنه "أول كابل أنقطع خلال الحرب".من جهة ثانية أعرب وزير الاتصالات السوري عن تفاؤله بأن يرخص المشغل الثالث للهاتف النقال قبل نهاية العام الحالي، وأشار إلى أن هذا المشغل وطني والعمل مستمر في هذا الموضوع لاستكمال الإجراءات.وجاء هذا بعد أن أعلن "الخطيب" الشهر الماضي عودة خدمة الإنترنت في سوريا، عقب انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.