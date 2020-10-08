مرشحو النواب يغزون شوارع كفرالشيخ بلافتات مخالفة (صور)

أزالت حملة مكبرة لافتات وشعارات المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمركز قلين التابع للدائرة الانتخابية الأولى، وأيضا بمركز سيدي سالم التابع للدائرة الثانية بمحافظة كفرالشيخ، وذلك لكونها إعلانات مخالفة وغير مرخصة قانونيا.وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة إزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما قاد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة وغير المرخصة من الوحدة المحلية، مكلفا مدير الإعلانات والدعاية بالوحدة المحلية بضرورة عدم تعليق أى لافتات خاصة بانتخابات مجلس النواب إلا بعد الرجوع إلى الوحدة المحلية بالمركز والمدينة واتباع الإجراءات في ذلك.