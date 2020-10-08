رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

هل ينشر «فيسبوك» إعلانات مضللة بشأن المناخ؟

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
طباعة
خلص تقرير نشره معهد بحوث الخميس إلى أن "فيسبوك" تفتح مجالا لانتشار إعلانات مضللة بشأن المناخ، رغم تأكيد الشبكة الاجتماعية تصديها للمشكلة.

وقد استخدمت مجموعة "إنفلونس ماب" بيانات عامة من "فيسبوك" لتحديد 51 إعلانا تنفي أي رابط بين الأنشطة البشرية والتغير المناخي، جرت مشاهدتها أكثر من ثمانية ملايين مرة على المنصة الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2020.

وحصل ذلك رغم منع الإعلانات الكاذبة عبر "فيسبوك" التي شددت مجددا في سبتمبر على "التزامها مكافحة التغير المناخي".

ومن أصل 51 إعلانا جرى التعرف إليها، لم تسحب "فيسبوك" سوى إعلان واحد، فيما بقيت الإعلانات المتبقية طوال الفترة المخصصة للحملة المرافقة لها.

وبيّن التقرير أن أربع مجموعات أميركية محافظة كانت وراء أكثرية هذه الإعلانات.

وأنفق تسعة معلنين ما مجموعه 42 ألف دولار على الإعلانات الـ51.

وقد سُجل منحى أكبر لمشاهدة هذه الإعلانات لدى الرجال فوق سن 55 عاما في ولايات أميركية ريفية، خصوصا وايومينغ وتكساس.

واعتمدت الإعلانات خصوصا استراتيجية تقوم على الطعن بصدقية العلوم المناخية من خلال التأكيد بصورة خاصة على عدم وجود إجماع علمي حيال المسألة.

وقامت الاستراتيجية الثانية الأكثر اعتمادا على إعادة التشكيك بأثر انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة المتأتية من استخدام الوقود في التغير المناخي.

ووصفت عضو مجلس الشيوخ الأميركية إليزابيث وارن التقرير بأنه "مفجع"، معتبرة أنه "يكشف الطريقة التي تسمح من خلالها فيسبوك للمشككين بالتغير المناخي بنشر ترهات خطرة لملايين الأشخاص".

ووارن هي من بين أربعة أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ وجهوا رسالة إلى الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا في يوليو لمطالبتها بـ"سد الثغرات التي تسمح بانتشار المعلومات المضللة بشأن المناخ".

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

إجلاء 20 ألف سائح بالصين بسبب الطقس السيئ

«لا يمكن السيطرة عليه».. ألمانيا تحذر من تفشي محتمل لكورونا

مخاوف من تأثير كورونا على الخصوبة لدى الرجال

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8-10-2020

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

الليلة.. المنشد محمود الحديوي بضيافة بيت السحيمي

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم الرئيس «السادات» وتحتفل بذكرى العبور

اليوم.. محمد صالح البحر بضيافة نادي أدب بني سويف

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟