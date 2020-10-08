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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
مسرحية «رجالة بلدنا»
مسرحية «رجالة بلدنا»
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "رجالة بلدنا".

تدور أحداث مسرحية "رجالة بلدنا"، في إطار كوميدي حول محاولة بعض الجهات الخارجية زرع عملاء في أحد الأحياء الشعبية للحصول على أحد الآثار النادرة ولكن أهالي الحارة يكتشفون المُخطط ويقومون بالقبض عليهم، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "رجالة بلدنا" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 9 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.
غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر
غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر
غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر
غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر
غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر
غدا.. عرض مسرحية «رجالة بلدنا» على MBC مصر

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