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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
معرض منتجات شباب
معرض منتجات شباب أكتوبر
هبه عويضه
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افتتح طارق جمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، معرض منتجات شباب أكتوبر ٢٠٢٠، بمشاركة كل الفئات وذوي الإحتياجات الخاصة، وشباب أندية مؤسسات الدفاع الاجتماعي بإدارة الدفاع والذي نظمته إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

شارك في الافتتاح نخبة من قيادات العمل الاجتماعى بالإسكندرية، ويضم المعرض «منتجات ومشغولات يدوية - أدوات مدرسية - تجميع كمبيوتر - هدايا» ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري بسموحة، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ويتخلل المعرض فقرات فنية وثقافية.

والجدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية نظمت خلال فترة وجيزة نحو ما يقرب من شهر ونصف أربع معارض للأسر المنتجة بدأت بمعرض ديارنا، ثم عروس البحر ١ تلاه معرض بداية ومؤخرا معرض شباب أكتوبر ٢٠٢٠.
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020
بمشاركة ذوي الهمم.. «تضامن الإسكندرية» تفتتح معرض منتجات شباب أكتوبر 2020

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