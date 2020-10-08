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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سحب المشروعات من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ «إسكان بورسعيد والخانكة»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
اللواء محمود نصار
اللواء محمود نصار
محمد إبراهيم
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أعلن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم سحب الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات المقاولات المتقاعسة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، والمتباطئة فى معدلات التنفيذ وفق التوقيتات المحددة المتفق عليها، بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأوضح "نصار" - في بيان اليوم الخميس - أنه كان مسندًا لإحدى هذه الشركات تنفيذ 22 برجا سكنيا بمدينة بورسعيد، ولأخرى تنفيذ 29 عمارة وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لمشروع (113 عمارة) بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ببرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأكد أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالالتزام بالبرامج الزمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، تم توجيه العديد من الإنذارات إلى الشركتين لحثهما على دفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه في التوقيتات المحددة، إلا أنهما لم ينفذا ذلك.

وأردف أن جهاز التعمير سحب الأعمال، واتخذ جميع الإجراءات القانونية، ومنها توقيع الحجز الإداري، وإحالة الشركات المتقاعسة إلى نيابة الأموال العامة العليا، والتي قامت بدورها بالتحقيق، وانتهی التصرف في بعضها بإحالتها لمحكمة الجنايات، وتم إسناد الأعمال المسحوبة من الشركات المتقاعسة عن العمل إلى شركات أخرى، وجار تنفيذ الأعمال بمعدلات عالية.

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