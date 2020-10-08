«تراثنا» يفتح أبوابه مجانا السبت.. والسودان ضيف شرف

تنطلق السبت المقبل فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام الخامسة مساء، ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، علما أن الدخول مجانا.وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، إن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية لأهميته الاقتصادية والثقافية والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها الرائعة بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها.وأضافت، أن المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها، خاصة وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني، وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.ويشارك في المعرض ما يزيد عن 600 مشروع وعارض من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعرضون مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات اليدوية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية منها على سبيل المثال مشغولات التللي، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الإكسسوار الحريمي، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.ويتضمن عروضا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.ويشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وغرفة الأثاث و"كرييتف إيجيبت" باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط ومشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي ومظلة للتنمية الاجتماعية أغاخان للخدمات الثقافية ورخام الجلالة وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين تجلي، بالإضافة إلى جناح مخصص لعرض منتجات ذوى الهمم وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.وينظم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم معرض تراثنا للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج، وقد قام الجهاز بتنظيم الدورة السابقة التي شارك بها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات الحرفية محققا مبيعات وتعاقدات بعشرات الملايين.