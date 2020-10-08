تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات وتفاصيل جديدة في واقعة القبض على أطلق عليه إعلاميًا «عنتيل الجيزة»، المتهم بتصوير سيدات أثناء ممارسة الرذيلة معهن.وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، بأنَّ المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من ٣ سنوات عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية «البراجيل» في أوسيم بعيدًا عن منزله وأعين زوجته وأولاده لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنَّ المتهم مهووس بتصوير كل فتاة أو سيدة في السهرات الحمراء ومنهن مَن كانت تعلم بتصويرها ومنهن مَن صوَّرها دون علمها وأيضًا هناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.وأشارت إلى أنه فور تداول تلك المقاطع على الهواتف المحمولة ونقل مواقع التواصل الاجتماعي لها تحرَّكت مباحث أوسيم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث أوسيم، لفحصها وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل إلى هوية المتهم خصوصًا أنَّه لم يظهر سوى في مقاطع صغيرة بفيديوهات قليلة لا تتعدى 3 فيديوهات من بين عدد كبير من المقاطع حيث كانت يتعمد تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة رفضها عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه.وترأس الرائد وليد كمال، رئيس مباحث نقطة البراجيل، قوة أمنية نجحت في ضبط المتهم قبل فتك الأهالي به خاصة عندما انتشرت مقاطع الفيديو بشكل واسع في البلدة.تمَّ تحريز هاتف المتهم بما يحوي من فيديوهات وتقديمه للنيابة العامة.وكشفت التحقيقات الأولية أنَّ المتهم يستدرج السيدات ويصورهن في أوضاع مخلة كما تبين أنه كان على علاقة بإحدى السيدات بمنطقة البراجيل، واكتشف زوجها علاقتهما، وتحصل على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.وأضافت التحقيقات أنه بعد ذلك انتشرت صور وفيديوهات للمتهم رفقة السيدات بين الأهالي بالمنطقة، وأنَّ أحدهم مَن نشرها على فيسبوك.وتبيَّن من التحريات أنه تم تحديد هوية 4 سيدات من اللاتي ظهرن في الفيديو، حيث يوجد صور وفيديوهات لـ16 سيدة منهن.كما تبين أن السيدات المحدد هويتهن، لم يتهمهن زوج إحداهن بالزنا، وأنَّ المتهم متزوج ولديه أولاد، وكان يقيم علاقات جنسية داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.ولفتت التحريات إلى أن المتهم أربعيني العمر، ويعمل جزارًا، وكان يصور السيدات، أثناء ممارسة الرذيلة معهن، في شقة مستأجرة بمنطقة البراجيل، التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.