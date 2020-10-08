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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لـ«مستشفى 500500» لعلاج لأورام

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، ويتكون من 16 طابقًا، بمساحة تصل إلى 16 ألف م2، وبتكلفة تقدر بنحو 312 مليونا و900 ألف جنيه.

وأوضح العرض مراحل وخطوات المشروع، حيث تشمل إعادة التأهيل، الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، وكذا الأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلًا عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

وأكد الوزير أنه من المقرر أن يضم المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام عقب انتهاء أعمال إعادة التأهيل، نحو 175 سريرًا، بالإضافة إلى نحو 105 أسرّة علاج كيميائي للأطفال والبالغين، وأكد الوزير أنه يتم العمل على بدء العلاج الكيميائي في هذا المبنى سريعًا، والمقرر في ديسمبر 2020.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد 500500، والذي من المقرر أن يضم، فى مرحلته الأولى، 80 غرفة لإقامة المرضى والرعاية المركزة، وجناحين للعيادات الخارجية لجميع التخصصات بطاقة استيعابية 900 مريض في اليوم.

وأشار الوزير إلى أن المعهد الجديد سيتضمن خدمات إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية 214 مريضا كل يوم، و4 غرف عمليات كبرى، و65 كرسي علاج كيميائي لليوم الواحد تخدم 175 مريضًا يوميًا، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 10 أسرّة، و4 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215 مريضا كل يوم، كما من المقرر أن يضم المعهد الجديد للأورام معمل أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض يوميًا، وقسم استقبال طوارئ للأورام بطاقة استيعابية 129 مريضًا يوميًا.

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