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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إجلاء 20 ألف سائح بالصين بسبب الطقس السيئ

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
السلطات الصينية
السلطات الصينية
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أعلنت السلطات الصينية إجلاء أكثر من 20 ألف سائح من جزيرة "ويتشو" بمنطقة "قوانغشي" ذاتية الحكم لقومية "تشوانغ" جنوبي الصين، بعد أن ضربتها رياح باردة قوية.

وذكرت سلطات المنطقة - في بيان اليوم الخميس- أنه تم تعليق عمل عبارات الركاب من مدينة "بيهاي" في "قوانغشي" إلى الجزيرة المنتجع بسبب الطقس السيئ، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الموجة ستستمر لمدة يومين.

وتقع جزيرة "ويتشو" في خليج "بيبو"، وهي أصغر جزيرة بركانية في الصين. وتم إنشاء حديقة جيولوجية وطنية في الجزيرة عام 2004. ووصل عدد السياح الذين زاروا ويتشو في 2019 إلى 6. 1 مليون شخص، فيما تضم الجزيرة أكثر من 800 فندق ومكان للمبيت.

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