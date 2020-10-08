الكونجرس الأمريكي يطالب فرض عقوبات على تركيا

شدد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على ضرورة فرض عقوبات أمريكية جديدة على تركيا بسبب اختبارها لصواريخ دفاعية روسية الصنع على طائرات أمريكية الصنع تابعة اليونان.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية على موقعها الإلكتروني أنه على مدى سنوات أثار المشرعون الأمريكيون مخاوف بشأن شراء تركيا، عضو حلف الناتو، نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400، وحثوا على فرض العقوبات التي يفرضها القانون الأمريكي ضد من يتعاملون مع صناعة الدفاع الروسية.وفي خطاب إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال النائبان الديمقراطى كريس فان هولين، والجمهوري جيمس لانكفورد، "نحن نكتب بشأن التقارير الخاصة بتفعيل تركيا لأنظمة الدفاع روسية الصنع إس-400 من أجل رصد طائرات إف-16 العائدة من تدريبات عسكرية بين فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في آخر أغسطس الماضي، والتي تم إقامتها ردًا على العدوان غير المبرر لأنقرة في شرق البحر المتوسط".كما أضاف النائبان أنه "بناء على تلك المعلومات، نحن نحثكم مجددًا على فرض عقوبات ضد تركيا كما يقرها القانون الأمريكي"، كما تساءلا في الخطاب عما إذا كانت تركيا قد قامت بالفعل بتفعيل رادارات أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية لرصد طائرات إف-16، وما إذا كان ذلك سيُمكن روسيا من تجميع معلومات عن حلفاء الناتو.وتقول الولايات المتحدة إن تركيا تخاطر بمواجهة عقوباتها إذا نشرت منظومة "إس-400" الروسية الصنع.وتلقت تركيا الدفعة الأولى من أنظمة "إس 400" في يوليو 2019 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي، والتهديدات بفرض عقوبات أمريكية.وقد قدم نواب في الكونجرس الأمريكي في يوليو الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".