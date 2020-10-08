رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أزهر البحر الأحمر» يعلن عن وظائف جديدة للسيدات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
وظائف جديدة للسيدات
وظائف جديدة للسيدات
علي عواد
طباعة
أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن حاجتها للتعاقد مع عاملات "دادات" للمرحلة التمهيدية "رياض الأطفال" بالمعاهد، وذلك وفقا للشروط بألا يزيد سن المتقدمة عن 45 عاما، وأن تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة بختم النسر أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال وأن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية وأن تكون حسنة السير والسلوك، مؤكدةً أن الأولوية لمن لديها خبرة في العمل بالروضات الأزهرية، وبالنسبة لمن كانت تعمل فعليا العام الماضى برياض الأطفال، فعليها إحضار إفادة من المعهد بذلك.

وأوضحت المنطقة الأزهرية في بيان له أن الأوراق المطلوبة هي صورة من "المؤهل الدراسى، محو أمية، ابتدائية، إعدادية، ثانوية ) + صورة البطاقة.

وحددا موعد المقابلة يومي السبت والأحد المقبلين 10، 11 أكتوبر 2020، بديوان عام المنطقة والمعاهد التي بحاجة إلى التعاقد مع عاملات هي معهد رأس غارب الإبتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الابتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الإبتدائى ومعهد ملحقة الغردقة ومعهد سفاجا الابتدائى النموذجى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

إجلاء 20 ألف سائح بالصين بسبب الطقس السيئ

«لا يمكن السيطرة عليه».. ألمانيا تحذر من تفشي محتمل لكورونا

مخاوف من تأثير كورونا على الخصوبة لدى الرجال

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8-10-2020

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم الرئيس «السادات» وتحتفل بذكرى العبور

اليوم.. محمد صالح البحر بضيافة نادي أدب بني سويف

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «تليفون بقرص» لطارق فهمى