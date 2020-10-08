«أزهر البحر الأحمر» يعلن عن وظائف جديدة للسيدات

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن حاجتها للتعاقد مع عاملات "دادات" للمرحلة التمهيدية "رياض الأطفال" بالمعاهد، وذلك وفقا للشروط بألا يزيد سن المتقدمة عن 45 عاما، وأن تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة بختم النسر أن تكون لديها القدرة على التعامل مع الأطفال وأن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية وأن تكون حسنة السير والسلوك، مؤكدةً أن الأولوية لمن لديها خبرة في العمل بالروضات الأزهرية، وبالنسبة لمن كانت تعمل فعليا العام الماضى برياض الأطفال، فعليها إحضار إفادة من المعهد بذلك.وأوضحت المنطقة الأزهرية في بيان له أن الأوراق المطلوبة هي صورة من "المؤهل الدراسى، محو أمية، ابتدائية، إعدادية، ثانوية ) + صورة البطاقة.وحددا موعد المقابلة يومي السبت والأحد المقبلين 10، 11 أكتوبر 2020، بديوان عام المنطقة والمعاهد التي بحاجة إلى التعاقد مع عاملات هي معهد رأس غارب الإبتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الابتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الإبتدائى ومعهد ملحقة الغردقة ومعهد سفاجا الابتدائى النموذجى.