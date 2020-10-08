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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم الرئيس «السادات» وتحتفل بذكرى العبور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
السادات
السادات
نعمات مدحت
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تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، فى السابعة من مساء يوم السبت ١٠ أكتوبر بقاعة حفلات أولاد العم بالجيزة.

وتكرم الجمعية اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، ويتسلم درع التكريم اللواء عفت السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى جانب تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب النصر، بحضور كوكبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان قيس عبد الفتاح، والفنان محمد صالح.

ويروى الفنان عادل السيد بعض الذكريات والمواقف التى جمعت بين الرئيس الراحل أنور السادات والموسيقار فريد الأطرش، ويتحدث المؤرخ العسكري اللواء محمد درويش عن استراتيجية حرب أكتوبر، كما يتحدث الدكتور حسن الشوان، شقيق البطل المصرى جمعة الشوان، عن حياة شقيقه وكيف استطاع تنفيذ خطة خداع إسرائيل بنجاح.

ويتضمن برنامج الاحتفال أيضا، عرض فيلم تسجيلي لمجموعة من خطب الرئيس السادات، وتسجيل مصور نادر لعدد من الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب منهم وردة وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد، كما يتخلل الحفل فقرات غنائية لأشهر أغاني الموسيقار فريد الأطرش، إلى جانب الاستماع إلى مجموعة من القصائد الشعرية.

يذكر أن رئيس الجمعية وعدد من أعضائها، توجهوا يوم ٦ أكتوبر، لزيارة ضريح الجندي المجهول وقراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتقوا بعدد من أسرة الرئيس من بينهم اللواء عفت السادات.

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