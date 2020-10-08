الصين تدعم التوقيع النهائى على اتفاق «جوبا للسلام»

أعلنت الصين ترحيبها ودعمها لاتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، وذلك في مدينة (جوبا) عاصمة جنوب السودان.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - في تصريح اليوم الخميس - إن اتفاق السلام سيساعد السودان على المضي قدما في عملية الانتقال السياسي بسلاسة، مشيرة إلى أن الصين تأمل أن تنفذها جميع الأطراف في السودان بشكل جيد.وأضافت يينج أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان.