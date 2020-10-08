«لا يمكن السيطرة عليه».. ألمانيا تحذر من تفشي محتمل لكورونا

حذر لوتار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ، الرسمي المعتمد لدى ألمانيا من أنه من الممكن أن تسجل البلاد 10 آلاف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا.وأضاف للصحفيين في برلين "لا نعلم كيف سيتطور الوضع في ألمانيا خلال الأسابيع المقبلة، من الممكن أن نسجل 10 آلاف حالة إصابة يومية بالفيروس".وأوضح" من الممكن أن ينتشر الفيروس بدون سيطرة عليه".