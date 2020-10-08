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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض أولى حلقات «دفعة بيروت» على «شاهد».. 16 أكتوبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
مسلسلدفعة بيروت
مسلسل"دفعة بيروت
دعاء عبد المقصود
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تستعد منصة "شاهد" الإلكترونية لعرض مسلسل"دفعة بيروت" بدءً من يوم 16 أكتوبر الجاري بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من طلاب يدرسون في كلية الطب من مختلف الجنسيات، يتقابلون في بيروت في فترة الستينيات من أجل إكمال دراستهم، ولكل منهم قصته التي يحملها معه من بلده ليكملها داخل جامعة بيروت.

والمسلسل تدور حلقاته في 30 حلقة درامية، على أن يُقدَّم في أكثر من جزء، كل جزء 7 حلقات، تصل مدة الحلقة 50 دقيقة، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الخليج منهم محمود نصر وناصر الدوسري وروان مهدي ونور الغندور، وفاطمة الصافي وذو الفقار خضر ومهند الحمدي وخالد الشاعر.

والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وقُدم منه الموسم الأول قبل عامين بعنوان "دفعة القاهرة"، وحقق نسبة مشاهدة عالية حين عرضه عبر شاشة "إم بي سي".

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