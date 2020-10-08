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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحى

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعًا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الإسكان، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أطلقت البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة، ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة، وتشمل، طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة إبلاغ قراءة العدادات، وخدمة سداد الفواتير باستخدام بطاقات الدفع المسبق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تدشين تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادات المياه، حيث يمكن للمواطن تشغيله على الهاتف المحمول مجانًا، وهو متاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وإضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة الخدمات التي تمس المواطنين، وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أنه سبق إطلاق تطبيق (125 - HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد وIOS، ويتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، وسيناء)، وجارٍ العمل على إضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعًا، لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التطبيق يتيح عدة مزايا أخرى من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بجانب إمكانية تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، وكذا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحى
إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحى
إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحى
إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحى

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