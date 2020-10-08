القبض على داعشي في كربلاء العراقية

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على ما وصفتها بـ"ماكنة داعش الإعلامية" في محافظة كربلاء.وقالت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس: "في عملية استباقية استخباراتية مشتركة من قبل قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية واستخبارات كربلاء المقدسة في وزارة الداخلية، وتم إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية".وأضافت أنها تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي، وكذلك تقوم بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها.وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات وضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديو خاصة بعمليات داعش الإرهابي التي أعدت ومنتجت من قبلها، ومن خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة أعوام وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي، كما برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين، وتم إيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.