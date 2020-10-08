رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين رئيس تعتذر عن عدم المشاركة فى «موسى»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
دعاء عبد المقصود
طباعة
اعتذرت الفنانة ياسمين رئيس عن عدم المشاركة فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، دون إبداء أى أسباب واضحة.

وانتهى الكاتب ناصر عبدالرحمن من كتابة 25 حلقة كاملة من المسلسل ويعكف حاليا على كتابة الحلقات المتبقية خلال الأيام المقبلة لتسليمها لشركة "سينرجي"، استعدادا لبدء تصوير العمل ليكون بذلك مسلسل "موسى" أول الأعمال الجاهزة والمنتهية من الكتابة قبل بدء التصوير.

ويجرى الفنان محمد رمضان جلسات عمل مع المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح الأبطال. ومن المقرر أن يبدأ المخرج معاينة أماكن التصوير خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد نهائي للتصوير، والمتوقع أن يكون مع نهاية شهر أكتوبر المقبل ويرغب "رمضان" في الانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ.

يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من أحمد زاهر، ونور، ومحمد علاء، وريم سامي، وروجينا وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة تقسيط المصروفات المدرسية

غرامة مالية للمتخلفين.. «المرور» تعلن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

الصور

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الجهاز الطبى فى الأهلى: فايلر وراء إصابة محمد محمود الجديدة

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020.. اللينك وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيرين عبدالنور: أنتظر النص المناسب للعودة إلى مصر

منوعات

إجلاء 20 ألف سائح بالصين بسبب الطقس السيئ

«لا يمكن السيطرة عليه».. ألمانيا تحذر من تفشي محتمل لكورونا

مخاوف من تأثير كورونا على الخصوبة لدى الرجال

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8-10-2020

أيام زمان

لماذا صرخ السيد راضى فى وجه السادات؟

الفوازير كلمة السر.. حقيقة خلاف «عمو فؤاد وجدو عبده»

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
فرنسا والإسلام.. تركيا والأزهر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الانتصار الأكتوبري.. ومضخة الانتماء!
أحمد بهاء الدين شعبان
الجيل الذى حارب من أجل الحرب
جلال حمام
الحق ما شهدت به مؤسسات المال العالمية
المزيد

الثقافة

الليلة.. المنشد محمود الحديوي بضيافة بيت السحيمي

جمعية محبي فريد الأطرش تكرم اسم الرئيس «السادات» وتحتفل بذكرى العبور

اليوم.. محمد صالح البحر بضيافة نادي أدب بني سويف

من هم المرشحون لجائزة نوبل للآداب المنتظر إعلانها اليوم؟