ياسمين رئيس تعتذر عن عدم المشاركة فى «موسى»

اعتذرت الفنانة ياسمين رئيس عن عدم المشاركة فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، دون إبداء أى أسباب واضحة.وانتهى الكاتب ناصر عبدالرحمن من كتابة 25 حلقة كاملة من المسلسل ويعكف حاليا على كتابة الحلقات المتبقية خلال الأيام المقبلة لتسليمها لشركة "سينرجي"، استعدادا لبدء تصوير العمل ليكون بذلك مسلسل "موسى" أول الأعمال الجاهزة والمنتهية من الكتابة قبل بدء التصوير.ويجرى الفنان محمد رمضان جلسات عمل مع المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح الأبطال. ومن المقرر أن يبدأ المخرج معاينة أماكن التصوير خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد نهائي للتصوير، والمتوقع أن يكون مع نهاية شهر أكتوبر المقبل ويرغب "رمضان" في الانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ.يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من أحمد زاهر، ونور، ومحمد علاء، وريم سامي، وروجينا وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.