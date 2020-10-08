كوريا الجنوبية تسجل أقل انخفاض يومي في إصابات كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد بلغ أقل من 100 إصابة، اليوم الخميس، بينما لا تزال البلاد في حالة من القلق من احتمال ظهور إصابات جديدة بعد العطلة الطويلة.وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، إن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت اليوم أن البلاد سجلت 69 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 60 إصابة محلية، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و422 حالة.وأوضحت (يونهاب) في بيانها أن عدد الإصابات اليومي بكوفيد-19، سجل أقل من 100 إصابة لستة أيام متتالية منذ يوم الجمعة الماضي، لكنه ارتفع إلى 114 إصابة يوم أمس الأربعاء.وأضاف البيان أن السلطات الصحية حذرت من أن البلاد قد تشهد ارتفاعا في الإصابات بكوفيد-19 بعد عطلة عيد تشوسوك التي استمرت خمسة أيام حتى يوم الأحد الماضي.وتشعر السلطات الصحية بالقلق بشكل خاص من أن المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض قد يتسببون في نشر الفيروس خلال عطلة تشوسوك.وتتوقع البلاد عطلة موشكة لمدة ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، حيث يتزامن يوم الأبجدية الكورية "هانجول" مع عطلة نهاية الأسبوع، وكانت كوريا الجنوبية قد حددت الأسبوعين السابق والجاري كفترة خاصة للحد من انتشار الفيروس تنتهي يوم الأحد، وألمحت السلطات الصحية إلى تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بعد هذه الفترة الخاصة.