البابا يدشن مذابح كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم، كاتدرائية السيدة العذراء في بشائر الخير ٣ بحي القباري بالإسكندرية، والتي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".وتحوي الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، تمتد على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع وتسع لـ٩٠٠ مصلٍّ.دشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكاتدرائية في مايو الماضي ضمن افتتاحه لمنطقة بشائر الخير ٣.