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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1888.46 دولار للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1892.80 دولار للأوقية.

وبعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات بشأن اتفاق تحفيز أكبر نطاقا كتب على تويتر أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على منح مساعدات مالية لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات حوافز بقيمة 1200 دولار للأفراد مما يعزز آمالا بشأن التوصل لاتفاق جزئي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مقابل منافسيه، بينما بلغت الأسهم الآسيوية أعلى مستوى في شهر.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 0.2 % إلى 23.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 863.25 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 2362.44 دولار للأوقية.

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